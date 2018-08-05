غزة.. حماس تطلع الفصائل على "الصفقة" مع إسرائيل

في الوقت الذي تجتمع فيه الحكومة الإسرائيلية المصغرة لبحث التهدئة مع #حماس، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، أن قيادة حركة حماس ستلتقي اليوم مع الفصائل لبحث المقترحات حول الحراك القائم بشأن الوضع في غزة.

وأوضح أبو ظريفة أن المطلوب من حماس وضع جميع القضايا على الطاولة من أجل إدارة المعركة معاً بعيداً عن التفرد بالقرارات، مشدداً على رفض الفصائل الفلسطينية لأي قرار فردي أو تقديم أي تنازلات أو دفع أية أثمان سياسية مقابل رفع الحصار، بما فيها مشروع أو مقترحات تهدف إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية قد تحدثت عن تفاصيل لاتفاق تهدئة محتمل بين إسرائيل وقطاع غزة بمبادرة مصرية، غير أن حركة فتح حذرت حماس من المضي بعقد اتفاق الهدنة مقابل مساعدات إنسانية، متهمة إياها بالانفصال.