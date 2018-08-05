مقتل 3 من الناتو بهجوم شرق أفغانستان.. وطالبان تتبنى

أعلنت قيادة قوات الحلف الأطلسي في #أفغانستان مقتل ثلاثة من جنودها، الأحد، في عملية انتحارية، تبنتها حركة طالبان على تويتر، استهدفت دوريتهم شرق البلاد.

كما قتل جنديان أفغانيان في الهجوم، وأصيب جندي أميركي، وفق ما أفادت قيادة القوات الأطلسية في بيان.

من جهته، قال الملحق الإعلامي للقوات الأطلسية، اللفتنانت كولونيل مارتن أودونيل، لوكالة فرانس برس، إن "الاعتداء وقع قرب شاريكار في محافظة باروان" على مسافة حوالي 70 كلم شمال كابول.

وأوضح أودونيل في البيان أن "انتحارياً قتل ثلاثة من عناصر (قوة) "الدعم الحازم" خلال دورية مشتركة مع القوات الأفغانية في شرق أفغانستان".

من جانبه، قال حاكم ولاية باروان إن الاعتداء هذا الصباح وقع قرب مدينة شاريكار.

بدورها، صرحت المتحدثة باسم الحكومة المحلية، وحيدة شاهكار، لفرانس برس، أن "انتحارياً راجلاً استهدف موكباً للقوات الأميركية في شاريكار لكن ليس لدينا أي معلومات حول الضحايا".

وأقر مسؤولو الحلف الأطلسي بأن "عنصر القوة الذي أصيب بجروح أميركي"، إلا أنهم ذكروا أن القوات "تتبع سياسة تقضي بعدم الإفصاح عن هوية الضحايا قبل أن تعلنها السلطات الوطنية المعنية".

وقتل عنصران من القوات الأميركية في غضون أسبوع في منتصف تموز/يوليو، ما يرفع إلى أربعة عدد العسكريين الأميركيين الذين قتلوا هذه السنة في أفغانستان.