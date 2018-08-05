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"درون" إسرائيلية تستهدف مطلقي البالونات الحارقة في غزة

المصدر: الحدث.نت
(أرشيفية)
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أصيب شخصان بجروح طفيفة، الأحد، إثر ضربات نفذتها طائرة إسرائيلية بدون طيار على منشأة تابعة لفلسطينيين في شمال غزة، وفق ما أفاد مسؤولون أمنيون في القطاع الذي تديره حركة حماس.

وذكرت المصادر أن المنشأة، الواقعة شمال بلدة بيت لاهيا، كانت تستخدم من قبل مجموعة فلسطينية صغيرة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن إحدى طائراته قصفت هدفين في شمال القطاع، واصفة أحدهما بأنه "مركبة استخدمتها مجموعة إرهابية لإطلاق البالونات الحارقة".

وأوضح جيش الاحتلال في بيان أن الطائرة هاجمت كذلك "مجموعة إرهابية كانت تطلق البالونات الحارقة من شمال قطاع غزة إلى إسرائيل".

ويطلق الفلسطينيون في غزة البالونات والطائرات الورقية الحارقة عبر الحدود إلى إسرائيل.

وجاء استخدام هذه البالونات والطائرات في إطار التظاهرات التي خرجت عند الحدود مع إسرائيل أواخر آذار/مارس، والتي قتل فيها 159 فلسطينياً على الأقل وجندي إسرائيلي.

كلمات دالّة

#إسرائيل, #غزة, #بالونات حارقة, #طائرة بدون طيار, #ضربات, #قصف

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