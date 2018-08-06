إيران.. تواصل الاحتجاجات العنيفة لليوم السادس

تجددت الاحتجاجات في العاصمة #طهران ومدن ايرانية مختلفة مساء الأحد، وذلك لليوم السادس على التوالي احتجاجا على سياسات النظام الحاكم، بينما شهدت المظاهرات في بعض المدن اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن.



ونشر ناشطون مقاطع تظهر خروج المئات في حي اكباتان، شمال غرب طهران، ومناطق أخرى مثل حديقة دانشجو، وسط العاصمة، وشارع كارغر ، وشارع أمير أباد، جنوب طهران.

وفي شارع انقلاب، وسط العاصمة طهران، انطلقت مظاهرة حاشدة هتف خلالها المتظاهرون "الموت للديكتاتور" حيث أظهر أحد المقاطع هجوم قوات الأمن على المحتجين بينما قام شبان باحراق حاويات القمامة لاعاقة تقدم عناصر الأمن.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في حديقة مسرح طهران.



ووردت أنباء عن وقوع اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب في مدينتي #قم و #كرج.



كما أغلقت الحكومة خدمة الهواتف النقالة وقطعت الانترنت في كلتا المدينتين ، لكي لا يتم نشر صور الاحتجاجات والاشتباكات، بحسب ناشطين.



وفي كازرون، التابعة لمحافظة فارس، خرج المئات في مظاهرة وسط المدينة وأطلقوا شعارات مناهضة للنظام.