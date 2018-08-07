الجبير: لن نقبل أي مساس بشؤوننا الداخلية

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الأحد، إن "المملكة لا تتدخل في شؤون الغير ولن نقبل أي تدخل في شؤوننا الداخلية ونتعامل مع كل ذلك بحزم".

وأضاف الجبير في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أن الموقف الكندي المستغرب مبني على معلومات مضللة، مؤكدا أن "إيقاف المذكورين يخضع لأنظمتنا القضائية التي كفلت حقوقهم".

وصباح الأحد، أعلنت وزارة الخارجية #السعودية، استدعاء سفيرها في #كندا للتشاور، واعتبرت سفير كندا لديها شخصا غير مرغوب فيه، وأمهلته 24 ساعة للمغادرة.

وقررت السعودية تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.



وقالت الرياض إن ما صدر عن كندا حول "نشطاء مجتمع مدني" موقف سلبي ومجاف للحقيقة.