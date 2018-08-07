السعودية تسقط صاروخاً باليستياً حوثياً صوب نجران

دمرت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه #نجران، جنوب #السعودية، ليل الاثنين.

وأشار مصدر عسكري إلى أن قوات الدفاع الجوي دمرت الصاروخ الباليستي قرابة الساعة 8:40 بالتوقيت المحلي في السعودية، بعد دخوله المجال الجوي للحدود السعودية.



وفي 19 يوليو/تموز الماضي، أسقط الدفاع الجوي السعودي صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي صوب جازان.



ويوم 18 يوليو/تموز، أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي للتحالف اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية على نجران.