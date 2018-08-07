السعودية توقف رحلات الطيران إلى تورنتو في كندا

أعلنت #الخطوط_الجوية_السعودية في بيان عاجل، الاثنين، عن إيقاف فوري لحجوزات رحلاتها إلى #تورنتو بكندا، وكذلك إيقاف جميع رحلاتها إلى تورنتو اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 13 أغسطس/آب.



وأكدت الخطوط السعودية في بيانها إعفاء جميع التذاكر الصادرة من وإلى تورنتو في #كندا من أية قيود أو رسوم عند الإلغاء أو إعادة إصدار التذاكر أو استعادة قيمتها.



وتعهدت الخطوط السعودية بالعمل على إيجاد الحلول البديلة للحاجزين على رحلاتها إلى تورنتو.



وجمدت السعودية، الأحد، التعاملات التجارية والاستثمارية مع كندا وطردت السفير الكندي واستدعت سفيرها في كندا للتشاور، في رد فعل على تدخل أوتاوا في شؤون الرياض.