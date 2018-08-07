واشنطن.. بدء سريان العقوبات الأميركية على إيران

دخلت العقوبات الأميركية على طهران حيّز التنفيذ، صباح الثلاثاء، وتشمل عقوبات على شراء الدولار الأميركي وتجارة الذهب وعمليات البيع والشراء للريال الإيراني وحتى الحسابات المصرفية خارج إيران التي تستخدم الريال الإيراني فضلا عن عقوبات تستهدف التجارة بالحديد والألومنيوم والفحم ومواد أخرى.



يأتي هذا في أعقاب توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس على أمر تنفيذي بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران التي يتهمها بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.



وأبدى ترمب "انفتاحه" للتوصل لاتفاق نووي جديد يكون أكثر شمولا ويتضمن برنامج إيران الباليستي ودعمها للإرهاب.



من جانبها قالت مصادر أميركية إن العقوبات ستطبق بدقة ولن تمنح أي تصاريح للدول أو الشركات للتعامل مع إيران، مشيرة إلى أن هدفها هو تغيير تصرفات إيران وليس تغيير نظامها.



وأكدت المصادر إلى وقوف واشنطن إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبه.



وأن الرئيس ترمب مستعد للقاء الإيرانيين في أي وقت للتوصل لاتفاق.



كما أوضح المسؤول الأميركي أن بلاده تهدف لقطع التمويل عن إيران حتى تتوقف عن زعزعة استقرار المنطقة حيث أن نظام إيران يستفيد من أموال الاتفاق النووي لتمويل الميليشيات الشيعية التابعة له.



بدوره قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن واشنطن تمارس حربا نفسية على إيران.



مؤكداً أن دعوة الرئيس ترمب للحوار مع إيران هي للاستهلاك المحلي في الولايات المتحدة ليس إلا، وتهدف إلى إثارة الفوضى على حد تعبيره.