الجبير: على كندا تغيير نهجها بالتعامل مع السعودية

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن المملكة ترفض تدخل الآخرين في شؤوننا الداخلية ولا نتدخل في شؤون الآخرين.



وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحافي من الرياض أن السعودية اتخذت إجراءات لتوضح لكندا عدم قبولها بذلك التصرف.



وقال الجبير إن المملكة حريصة على مصلحة السعوديين في كندا، مؤكداً أن على كندا تغيير نهجها بالتعامل مع السعودية.



واعتبر أن كندا بدأت الأزمة ويجب عليها أن تنهيها، قائلاً إنها أخطأت وعليها تصحيح ما قامت به. وأشار الجبير إلى أن السعودية أوقفت الاستثمارات الجديدة فقط مع كندا.



وأوضح الجبير أن عدة دول دعمت موقف السعودية ورفضت التدخل بشؤونها، كما أكد أن المعتقلات كنّ على علاقة مع دول درّبتهم ليكونوا في مواقع حساسة.



وكانت السفارة الكندية لدى الرياض قد دعت السعودية في تغريدة لها للإفراج الفوري عن معتقلين، وهو ما اعتبرته السعودية تدخلاً في شؤونها الداخلية، وردّت بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية ووقف التعامل مع أوتاوا في عدة مجالات، أبرزها التجارة والتعليم والطب.



وفي وقت سابق، قرر وزير الخارجية السعودي تشكيل غرفتي عمليات إحداها رئيسية في مقر وزارة الخارجية بالرياض، وأخرى بسفارة المملكة العربية السعودية لدى كندا، لمتابعة شؤون المواطنين السعوديين المقيمين من الطلاب، ومن يتلقون العلاج في المستشفيات الكندية، لتقديم العون والمساعدة لهم على مدار الساعة، ومتابعة المستجدات، وذلك بعد الإجراءات المتخذة تجاه #كندا.