حماس نحو هدنة مع إسرائيل.. والأطراف تدرس التفاصيل

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن وفد حماس القيادي الذي وصل غزة الخميس الماضي، سوف يعود إلى العاصمة المصرية القاهرة، حاملاً رؤيا الحركة لكل الملفات التي تم طرحها.



إلى ذلك، ذكرت صحيفة "القدس" الفلسطينية أن الحركة ستبلغ المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية ونيكولاي ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط بموافقتها على مقترح الهدنة مع إسرائيل لمدة 5 أعوام.



وبحسب الصحيفة، فإن المكتب السياسي للحركة بالتوافق مع قيادة المجلس العسكري لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس، توصلا لصيغة سيتم نقلها إلى الأطراف المعنية ممثلةً بمصر والمبعوث الأممي بشأن الهدنة.



وحسب التوقعات سوف يتم خلال مرحلة الهدنة فتح معبر رفح واستخدامه لدخول البضائع وليس الأفراد فقط، إضافة لتوسيع مساحة الصيد البحري 12 ميلاً. كما سيتم استثمار مرحلة الهدوء للتفاهم حول عدة قضايا، منها تبادل أسرى والكشف عن مصير جثث، وبناء ميناء ومطار.



ومن المتوقع أن يلتئم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يوم غد الخميس، لنقاش عدة قضايا، أبرزها اتفاق الهدنة مع حركة حماس. ويعارض بعض الوزراء الإسرائيليين الاتفاق، ما لم يشمل في بدايته الكشف عن مصير جثث أو أسرى إسرائيليين لدى حركة حماس في غزة.