غزة.. إطلاق 70 صاروخا على مستوطنات إسرائيلية

أفاد مراسل العربية أنه تم إطلاق 70 صاروخا وقذيفة على #مستوطنات_إسرائيلية بمحيط #غزة. وتم اعتراض 11 صاروخا أطلقت من غزة بواسطة نظام القبة الحديدية.

وأضاف المصدر أن 12 غارة إسرائيلية شنتها المقاتلات الإسرائيلية على غزة.

ويجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو مباحثات حول التصعيد في غزة مع وزير الدفاع وقادة للجيش.

يحدث هذا في الوقت الذي كشفت مصادر عن قرب التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس التي تدير قطاع غزة وإسرائيل.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق الذي جاء بعد تنسيق قطري إسرائيلي سيشمل فتح المعابر وتبادلا للأسرى بين الطرفين وبناء ميناء ومطار.