واشنطن تحذر طهران من عواقب إغلاق مضيق هرمز

حذر قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، الجنرال جوزيف فوتيل، الأربعاء، النظام الإيراني من مغبة إغلاق #مضيق_هرمز، وتهديد الملاحة في باب المندب، مشدداً على أن الأميركيين يقظون بشكل استثنائي، ويراقبون أي تغيير في المنطقة.

وأضح فوتيل أن إحدى المهمات الرئيسية لبلاده هي ضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية، مؤكداً أن #واشنطن ستواصل القيام بذلك في كل أنحاء المنطقة.

كما أشار في تصريحات صحافية بالبنتاغون، إلى أن فيلق القدس الإيراني، بقيادة قاسم سليماني، متورط بنشاطات مزعزعة للاستقرار في أماكن عدة، بما فيها #اليمن.

وفي أوائل آب/أغسطس، أجرت #إيران عمليات بحرية في الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان.

وأتت تلك التدريبات في وقت تزداد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، التي انسحبت من اتفاق نووي تاريخي مع طهران وأعادت فرض عقوبات عليها.

وكان الرئيس الإيراني، حسن #روحاني، قد جدّد، الشهر الماضي، تحذيره من أن بلاده يمكن أن تُغلق مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يعتبر خط شحن حيويًا لإمدادات النفط العالمية.

وقال روحاني، مخاطباً نظيره الأميركي، دونالد #ترمب: "لقد ضمنّا دائماً أمن هذا المضيق، فلا تلعب بالنار لأنك ستندم".