الحزب الحاكم بالسودان يعلن البشير مرشحه بانتخابات 2020

أعلن الحزب الحاكم في السودان، الجمعة، ترشيح الرئيس الحالي عمر البشير لانتخابات الرئاسة المقبلة في عام 2020.



وقال بيان لحزب المؤتمر الوطني إنه أقر تعديلات على نظامه الأساسي، تتعلق بالمادة 36 والخاصة بشاغلي المهام التنظيمية التي تنص على أن تكون فترة التكليف بالانتخاب أو الاختيار لشاغلي المهام التنظيمية لفترتين، وأعطي المجلس القيادي استثناء المنصب التنظيمي.



وبناء على ذلك، اعتمد مجلس الشورى القومي المشير عمر حسن البشير مرشحا لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2020، ووجه الأجهزة المختصة لابتدار الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

