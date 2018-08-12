الحرائق تلتهم 1.6 مليون فدان في الولايات المتحدة

أعلنت السلطات الأميركية أن ست حرائق ضخمة جديدة اندلعت في الولايات المتحدة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الحرائق الضخمة المشتعلة بالفعل عبر البلاد إلى أكثر من 100 مع توقع اندلاع مزيد من الحرائق في مطلع الأسبوع بسبب صواعق البرق التي تضرب الأراضي الجافة.

وقال المركز الوطني للتنسيق بين الوكالات، إن أكثر من 30 ألف فرد، من بينهم رجال إطفاء من كل أنحاء الولايات المتحدة، ونحو 140 من أستراليا ونيوزيلندا، يكافحون هذه الحرائق التي أتت على أكثر من 1.6 مليون فدان.

من جهته، أشار كبير خبراء الأرصاد الجوية في مركز التنبؤ بالعواصف في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بأوكلاهوما، جيريمي جرامز، في مقابلة السبت: "نتوقع حدوث مزيد من الحرائق الجديدة اليوم".

ولفت جرامز إلى أنه من المتوقع أن تشهد أماكن بمنطقة جبال روكي عواصف رعدية جافة تؤدي إلى صواعق برق دون أمطار تذكر، في حين أن شمال غرب الولايات المتحدة يواجه أوضاعاً مناخية خطيرة فيما يتعلق بالحرائق، تشمل الرياح القوية وانخفاض الرطوبة النسبية.

وذكر المركز الوطني للتنسيق بين الوكالات أن رجال الإطفاء واجهوا يوماً آخر من درجات الحرارة المرتفعة جداً والرياح القوية السبت.



واجتاحت الحرائق ولايات من واشنطن إلى نيو مكسيكو، وكانت كاليفورنيا أكثر الولايات تضرراً.