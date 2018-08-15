الأزمة الأميركية التركية إلى مزيد من التصعيد والتعقيد

في تطورات الأزمةِ بين واشنطن وانقرة، حيث حذر مسؤولٌ في البيتِ الأبيض تركيا بأنها ستفرضُ عليها المزيدَ من الضغوط ِالاقتصادية إذا لم تطلق سراح القس أمريكي أندرو برانسون.

وقال جون بولتون مستشارُ الأمن القومي في البيت الأبيض خلال اجتماع ٍ سري مع السفير التركي سردار كيليج إن الولاياتِ المتحدة لن تقدمَ أي تنازلات في هذا الشأن.



"لا أمد واضح لحل الأزمة" هذا ما خرج عن اجتماع سري بين مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون مع السفير التركي لدى واشنطن.



تصريحات متوالية من مسؤولين في البيت الأبيض تشير إلى مزيد من التعقيد في المشهد بين البلدين عقب تحذيرات أميركية من فرض المزيد من العقوبات على تركيا ما لم تطلق أنقرة سراح القس الأميركي أندرو برانسون.



حيث اتهمت السلطات التركية أندرسون بارتباطه بحزب العمال الكردستاني المحظور وحركة جماعة فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.



أزمة القس الأميركي دفعت بهبوط سعر الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها وخلقت حالة من الهلع بين التجار في السوق التركي..



الرد التركي لم يكن هادئا بدوره... وربما غير محسوبٍ أيضا حيث أعلنت تركيا على لسان رئيسها رجب طيب أردوغان بأنها ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأميركية.



الشارع التركي انقسم بين رافض للعقوبات الأميركية وبين منتقد للحكومة التركية التي يراها البعض مستغلة للأزمة مع واشنطن من أجل كسب تعاطف الأتراك وتكاتفهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة لصالح أردوغان وحكومته.