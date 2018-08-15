الحريري يرفض ربط حلفاء الأسد إعادة العلاقات مقابل تشكيل الحكومة

رفض الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري موضوع اعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا بشكل قاطع معتبرا انه امر لا نقاش فيه وذهب حد التصريح بان الحكومة لن تؤلف ان غدا هذا المطلب شرطا لها.



حيث اعتبر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل من حركة أمل أن البيان الوزاري يجب تضمينه عودة العلاقات اللبنانية السورية بعد فتح معبر نصيب.



الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة سعد الحريري قال إن هذا المطلب خط أحمر وان كان شرطا لتشكيل الحكومة فإنها لن تبصر النور، ليصبح تطبيع العلاقات مع سوريا موضوع سجال آخر بينه وبين امين عام حزب الله حسن نصرالله.



فنصرالله وخلال خطابه في الذكرى الثانية عشرة لانتهاء الحرب الإسرائيلية الاخيرة على لبنان بادر بالنصح لبعض القيادات في اشارة للحريري ان لا يلزموا انفسهم بمواقف قد يتراجعون عنها معتبرا ان مراهنة البعض على متغيرات إقليمية قد تدفع الحزب لاعادة النظر بمطالبه غير ان الحريري اكد ان المأزق التي وقعت فيه الحكومة فشل لبناني بحت لا علاقة لتأثيرات خارجية فيه .



يذكر أن العلاقات السياسية بين لبنان وسوريا شهدت توترات اثر اتهام الحريري نظام الاسد بقتل والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري الذي اغتيل بتفجير انتحاري في فبراير الفين وخمسة لكنها انقطعت بشكل تام عقب اندلاع الثورة السورية عام الفين واحد عشر حيث توقف الاتصال بين الحكومتين منذ ذلك الحين ما عدا وزراء حزب الله و أمل..