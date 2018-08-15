تركيا ترفض مجددا الافراج عن القس الأميركي أندرو برونسون

أعلنت وسائل إعلام تركية الأربعاء، أن المحكمة قد رفضت مجددا الإفراج عن القس الأميركي المحتجز أندرو برونسون.



وقررت محكمة مدينة #إزمير رفض الطلب، مؤكدة أن #برونسون سيبقى قيد الإقامة الجبرية، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي، بحسب فرانس برس.



وكان مسؤول في البيت الأبيض قد قال إن الولايات المتحدة تحذر تركيا من أنها ستفرض عليها المزيد من الضغوط الاقتصادية إذا رفضت إطلاق سراح قس أميركي، وذلك في نزاع زاد التوتر في العلاقات بين البلدين.

جاءت الرسالة الصارمة بعد اجتماع جون بولتون، مستشار الأمن القومي في #البيت_الأبيض سراً مع السفير التركي سردار كيليغ بشأن قضية القس أندرو برانسون.



وقال مسؤول أميركي رفيع إن بولتون حذره من أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات.



وذكر المسؤول أن الإجراءات الإضافية قد تأتي في صورة عقوبات اقتصادية.



وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب احتجاز برنسون، بالإضافة إلى تباين المصالح في سوريا.



وضاعف ترمب الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية الأسبوع الماضي، مما أسهم في تراجع حاد في سعر العملة التركية.



وبرنسون متهم بدعم محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان قبل نحو عامين. وينفي القس الأميركي، الذي يحاكم بتهم الإرهاب، الاتهامات.



وقال محاميه سابقا إن موكله قدم التماساً إلى محكمة تركية لإطلاق سراحه بعد وضعه رهن الإقامة الجبرية، وطالبها برفع حظر السفر المفروض عليه.