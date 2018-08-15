مهاجم البرلمان البريطاني من أصل سوداني ويدعى صالح خاطر

اتضح أن مهاجم المارة بسيار طراز Ford Fiesta قرب #البرلمان_البريطاني في لندن أمس الثلاثاء، هو سوداني الأصل عمره 29 واسمه صالح خاطر، المحتجز بشبهة "ارتكابه أعمالاً إرهابية"، بعد أن تسبب في عدد من الإصابات غير الخطيرة نالت من بعض المشاة ومن 15 راكباً للدراجات استهدفهم بسيارته المسجلة في مدينة "نونيغهام" والتي كان يقودها بسرعة 80 كيلومترا بالساعة.

وكان وزير الأمن البريطاني، بن والاس، ذكر أمس أن المعتقل "الذي لا يتعاون مع الشرطة" جاء في الأصل من دولة أخرى، وأنه حاصل على الجنسية البريطانية، شارحاً بحسب ما قرأته "العربية.نت" مما بثته الوكالات وورد في بعض وسائل الإعلام البريطانية، ومنها صحيفة "التايمز" اليوم، أن سيارته تعثرت في حواجز مثبتة لوقف أي محاولة لاختراق مبنى البرلمان، الذي كان خاليا من نوابه وقت الحادث، والتي لولاها لدهس بيارته عشرات المشاة، فسارع إليه 12 شرطيا وحاصروا سيارته وأخرجوه منها مقبوضا عليه، ثم اقتادوه إلى من بدؤوا تحقيقات موسعة معه حول الحادث الذي وضعوه في خانة "المتعمِد" حتى إشعار آخر يؤكد العكس.

وخاطر هو من سكان مدينة Birmingham وفقاً لما أعلنته الشرطة، التي أوضحت أمس أنه لم يكن معروفا لها في السابق، لكنه كان معروفا لجهاز MI5 الاستخباراتي الداخلي، وقاد السيارة من برمنغهام المقيم فيها وحيدا، مستهدفا بها المسرح نفسه الذي شهد في مارس العام الماضي اقتحام #خالد_مسعود حشودا بسيارته على جسر "وستمنستر" فقتل 4 أشخاص، وحين أوقف سيارته وخرج منها طعن أحد أفراد الشرطة ثم أطلق عليه النار في فناء خارج مبنى البرلمان.



