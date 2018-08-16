أدلة جديدة عن علاقات إيران مع تنظيم القاعدة

أظهرت أدلة جديدة أبرزتها تقارير العلاقة الوطيدة بين إيران والقاعدة، وترصد دعم طهران للجماعات المتطرفة السنية وعلى رأسها القاعدة وداعش.

وتضاف هذه الأدلة إلى وثائق قدمها مؤخرا خبراء لمجلس الأمن تثبت دعم إيران واحتضانها للقاعدة.

وتتحدث الوثائق عن أن القاعدة باتت أقوى بكثير من #داعش في بعض الأماكن بفضل دعم طهران.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، فقد جاء في التقرير الأممي أن القاعدة في إيران أصبحوا أكثر تمكنا ويعملون مع زعيم القاعدة #أيمن_الظواهري.

وأشارت صنداي تايمز البريطانية في هذا السياق في يناير الماضي إلى أن القاعدة أعادت بناء نفسها إلى درجة أنها قادرة على استدعاء عشرات الآلاف من العناصر بدعم إيران، وهذه الأخيرة أشرفت على إرسال قادة عسكريين من التنظيم إلى #سوريا من أجل بناء تنظيم هناك.

فيما لم تغفل الصحيفة البريطانية عن الإشارة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس، مؤكدة أنه يلعب الدور الأكبر في إدارة العلاقة بين بلاده والقاعدة.