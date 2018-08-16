واشنطن: الاستراتيجية الجديدة تتصدى لأنشطة إيران الخبيثة

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، تشكيل مجموعة عمل بشأن إيران، مؤكدا أن مجموعة العمل بشأن طهران ستنسق مع باقي الحلفاء في العالم.



وأكدت الخارجية الأميركية أن الاستراتيجية الجديدة ستتصدى لأنشطة إيران الخبيثة.



وشددت واشنطن على أنها ستعمل على حشد دولي لتنفيذ الاستراتيجية الأميركية بشأن إيران.



وقالت الخارجية الأميركية إن هدف الاستراتيجية تغيير سلوك النظام في إيران، لافتة إلى أن الهدف أيضا من العقوبات على إيران حرمانها من الأموال التي تغذي الإرهاب.



وأوضحت الخارجية الأميركية أنه "بعد الاتفاق النووي أصبحت لدينا حرية أكبر في التصدي لسلوك إيران".



وهددت الخارجية الأميركية بفرض عقوبات على حكومات تخترق العقوبات على إيران.