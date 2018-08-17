ترمب يتعهد بخنق تركيا.. والأخيرة تعلن رغبتها بالحوار

في إصرار على موقف بلاده، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، أن الولايات المتحدة لن تدفع شيئاً لتركيا من أجل إطلاق سراح القس الأميركي برانسون الذي أشعل فتيل الخلاف مع أنقرة.

وقال ترمب على تويتر: "لن ندفع شئياً من أجل إطلاق سراح رجل بريء، لكننا سنخنق تركيا". وكانت واشنطن قد حذرت أنقرة من اختبار جدية الرئيس الأميركي.

وتحت ضغط تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، ردت تركيا أنها مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، حيث صرح وزير خارجيتها مولود تشاوش أوغلو بأن بلاده منفتحة لأي محادثات، مطالباً واشنطن في الوقت نفسه بالابتعاد عن لغة التهديد.



إلا أن البيت الأبيض أعلن أن واشنطن ستنظر في رفع العقوبات عن تركيا فقط في حال الإفراج عن برانسون، حيث أعلن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على أنقرة في حال رفضها لمطلب واشنطن.



من جانبها، فرضت تركيا رسوماً على الصادرات الأميركية ردا على الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضدها.



كما قررت زيادة "ضريبة الاستهلاك الخاص" المفروضة على البنزين والديزل، للتخفيف من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها.