رسمياً.. عمران خان يتولى رئاسة حكومة باكستان

أدى عمران خان اليمين الدستورية لتولي رئاسة الحكومة في #باكستان رسمياً، السبت، بعد فوز حزبه في الانتخابات العامة التي جرت في 25 تموز/يوليو.



والمراسم التي جرت في القصر الرئاسي في إسلام آباد، تضع حداً لعشرات السنين من تناوب بين حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز المنتهية ولايته، وحزب الشعب الباكستاني، على السلطة مع فترات حكم خلالها الجيش.



وابتسم خان، زعيم حزب حركة الإنصاف، الذي كان يرتدي زياً تقليدياً أسود اللون وبدا عليه التأثر أثناء ترديد عبارات القسم التي تلاها الرئيس مأمون حسين.



وقال: أقسم على "الولاء لباكستان" و"تأدية مهامي والقيام بمسؤولياتي بأمانة، بكل ما أملك (...) ودوما بما هو في مصلحة وسيادة ووحدة وتماسك ورفاهية وازدهار باكستان".



وحضرت مراسم القسم الزوجة الثالثة لخان، بشرى بيبي، المعروفة سابقة ببشرى مانيكا. وهذا أول حضور علني لها منذ زواجهما في وقت سابق هذا العام.



وقد وصلت برفقة حراسة أمنية مشددة وكانت ترتدي نقاباً أبيض اللون وعباءة تغطيها من رأسها حتى قدميها.



وانتُخب خان (65 عاماً) قبل يوم خلال تصويت في المجلس الوطني (البرلمان) وسيقود حكومة ائتلاف على الأرجح.