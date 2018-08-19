ألمانيا تحقق بقضية الإيزيدية التي التقت خاطفها الداعشي

فتحت السلطات الألمانية تحقيقاً بملابسات قصة الفتاة الإيزيدية، أشواق حاج حميد، التي التقت خاطفها الداعشي، حيث غرّدت سلطة مدينة بادن فورتمبرغ عبر صفحتها على تويتر بالقول إن الأجهزة الجنائية في المدينة فتحت التحقيق بـ13 آذار/مارس ولا يمكن مواصلته حالياً نظراً لعدم وجود أشواق على الأراضي الألمانية للإجابة عن الأسئلة كشاهدة.

أما المتحدث باسم النيابة العامة الفيدرالية الألمانية فقد قال لإحدى وكالات الأنباء إن النيابة تحقق في القضية، موضحاً أنهم لم يتمكنوا حتى اللحظة من تحديد هوية الجاني المشار إليه لأن الصورة التي رسمتها الشرطة للمشتبه به بناء على أوصاف أشواق لم تسمح بتحديد هويته، كما أن اسم الرجل الذي ذكرته لم يكن مطابقاً لأي فرد مشتبه به.

وفي مقابلة أجرتها قناة "الحدث" مع الإيزدية الأسيرة السابقة لدى تنظيم #داعش، تكلمت باضطراب عن حادثة اختطافها وتعقب خاطفها لها في مختلف أنحاء ألمانيا، مشيرة إلى أن السلطات الألمانية لم تقم باللازم من أجل توقيفه.