إسرائيل تغلق معبر إيريز على الحدود مع غزة

أغلقت #إسرائيل، الأحد، معبر إيريز (بيت حانون)، وهو الوحيد المخصص للأشخاص، سامحة بمرور الحالات الإنسانية فقط، وذلك على خلفية وقوع مواجهات وتظاهرات عند الحدود مع قطاع غزة، وفق مسؤول إسرائيلي.

وأكدت ناطقة باسم وحدة في وزارة الدفاع الإسرائيلية، تشرف على المعبر، أنه تم إغلاقه.

ولم توضح الناطقة باسم الوحدة الإسرائيلي،ة التي يطلق عليها "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق"، إلى متى سيستمر إغلاق المعبر.

من جهته، أكد مكتب الشؤون المدنية في غزة أن المعبر أغلق، إلا أمام الحالات الطبية والفلسطينيين الساعين للعودة إلى القطاع.

وخرجت، الجمعة، تظاهرات عند الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، حيث اندلعت مواجهات أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال، الذي أفاد بأنه تم إلقاء قنابل حارقة وعبوات ناسفة على السياج الحدودي، بينما عبر عدد من الفلسطينيين إلى الأراضي الإسرائيلية لمدة وجيزة.

والأسبوع الماضي، أعادت إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم (كيريم شالوم)، المعبر الوحيد للبضائع مع غزة، بعدما بقي مغلقاً لأكثر من شهر على خلفية التوترات الحدودية.

وجاءت التطورات الأخيرة رغم المحاولات التي يقوم بها مسؤولون من مصر والأمم المتحدة للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وحركة حماس التي تدير قطاع غزة المحاصر.