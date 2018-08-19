مليونا حاج يتوافدون على مشعر منى

بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد على #مشعر_منى، وذلك للمكوث فيها قبل التوجه فجر الاثنين إلى صعيد جبل عرفات في الركن الأهم من فريضة الحج.

وبحسب ما أعلنت الداخلية السعودية، فإن أعداد حجاج بيت الله الذين وصلوا إلى الديار المقدسة بلغ مليوني حاج.

أين يقع مشعر منى؟

ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد سبعة كيلومترات شمال شرقي المسجد الحرام، وهو مشعر داخل حدود الحرم، ووادي تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية.



كما يقضي الحجاج في منى يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، حيث يستحب فيه المبيت في منى اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

الصلاة قصراً بدون جمع

وفي يوم التروية يذهب الحجيج إلى منى حيث يصلي الناس الظهر والعصر والعشاء قصراً بدون جمع.



ويعود الحجاج إلى منى صبيحة اليوم العاشر من ذي الحجة بعد وقوفهم على صعيد عرفات يوم التاسع من شهر ذي الحجة ومن ثم المبيت في مزدلفة.



ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة لرمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.

السلامة واليسر على جميع الطرق

من جهتها، جندت الجهات الأمنية السعودية الطاقات البشرية وكافة الجهود الممكنة لتحقيق السلامة واليسر على جميع الطرق التي يسلكها الحجاج من مكة المكرمة إلى منى ولتسهيل وصول الحجاج بسلاسة إلى مشعر منى.