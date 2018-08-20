نيران مجهولة تطال سفارة واشنطن في أنقرة

قالت محطة سي.إن.إن ترك إن عدة رصاصات أطلقت من سيارة على السفارة الأميركية في العاصمة التركية أنقرة الاثنين فأصابت نافذة في موقع أمني دون أن يسبب ذلك وقوع ضحايا.

الهجوم وقع في نحو الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.



وقال ديفيد جينر المتحدث باسم السفارة "يمكننا أن نؤكد وقوع حادثة أمنية في السفارة الأمريكية في وقت مبكر من هذا الصباح. ليس لدينا تقارير عن وقوع أي إصابات ونتحقق من التفاصيل".



وتابع قائلا "نشكر الشرطة التركية على هذا التحرك السريع".



وقالت محطة (سي.إن.إن ترك) إن فرق الشرطة تبحث عن الجناة الذين فروا في سيارة بيضاء بعد الهجوم. وأضافت أنه سُمعت أصوات أربع أو خمس رصاصات أصابت إحداها نافذة في موقع أمني.



وأظهرت لقطات مصورة بثتها محطة خبر ترك فرق الشرطة وهي تفحص أحد مداخل السفارة فيما يمكن رؤية الأضرار التي لحقت بنافذة بسبب الرصاص. وقالت الشرطة إنها عثرت على أغلفة أعيرة نارية.



واستهدف متشددون من قبل السفارة الأمريكية في أنقرة والقنصلية في اسطنبول وتعرض المقران لعدة تهديدات أمنية من قبل.

