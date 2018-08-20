خبراء أمنيون: خلايا نائمة لإيران بأميركا وخطرها حتمي

كشف مسؤولون استخباراتيون وخبراء أمنيون عن وجود خلايا نائمة لإيران متخفية في الداخل الأميركي، هذا التحذير أطلقه خبراء أمنيون خلال جلسة استماع للجنة الأمن في الكونغرس الأميركي مؤكدين أن شبكات إيرانية إرهابية تقبع في الداخل الأميركي بانتظار تلقيها أوامر للتحرك.

محذرين من أن طهران قد تشن هجمات إرهابية تستهدف المصالح الأميركية في أي لحظة, سواء عبر خلاياها أو عبر ذراعها حزب الله الذي ينشط بحرية في دول أميركا اللاتينية.

وفي أميركا اللاتينية تنشط شبكات حزب الله بحرية ما يهدد أيضا بأن إيران قد تتخذ من أميركا اللاتينية قاعدة انطلاق متقدمة لشن هجمات على الأراضي الأميركية أو على مصالح واشنطن في المنطقة حين تريد لا سيما بعد التهديدات التي أطلقها زعيم ميليشيات حزب الله حسن نصر الله باستهداف الولايات المتحدة.

وحذر مسؤولو الاستخبارات وموظفون سابقون في البيت الأبيض، الكونغرس من إمكانية تخطيط إيران وشنها هجمات ضد الولايات المتحدة.

من جانبها نقلت صحيفة "ويسترن جورنال"عن كبير خبراء مؤسسة الدفاع عن الحريات إيمانويل أوتولينغي خلال إفادته للكونغرس بأن عددا من العملاء المتخفين يدخول البلاد بصفة مهاجرين ويؤسسون ويديرون شركات فعلية إلا أنهم يتخذونها واجهة تمكنهم من القيام بأنشطتهم الأخرى.

أما عضو لجنة الأمن بيتر كينغ فقد أكد أن إيران تمثل تهديدا صريحا للداخل الأميركي, مشيرا إلى دعمها الحالي لحزب الله في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وفي الولايات المتحدة، كاشفا عن اعتقال عدد من عناصره لا سيما اثنان ممن كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية في نيويورك وميشيغن بعد أن تلقوا أسلحة وتدريبا من حزب الله.