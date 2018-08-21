ترمب: لا تواصل مع إيران بشأن محادثات.. ولا تنازل لتركيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين إنه ليس هناك تواصل مع إيران بخصوص محادثات محتملة.



واستبعد الرئيس ترمب تقديم أي تنازلات لتركيا لإطلاق سراح قس أميركي محتجز. وقال إنه غير قلق من أن يكون للرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضها أثر يضر بالاقتصاد الأوروبي.



وقال ترمب، متحدثا إلى رويترز في مكتبه، إنه ظن أنه أبرم اتفاقا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما ساعد في إقناع إسرائيل بإطلاق سراح مواطنة تركية محتجزة. وأضاف أنه كان يعتقد أن أردوغان سيرد على ذلك بإطلاق سراح القس أندرو برانسون.



وقال "أعتقد أن ما تفعله تركيا مؤسف للغاية. أعتقد أنهم يرتكبون خطأ فادحا. لن تكون هناك تنازلات".



وكشف الرئيس الأميركي عن أنه سيبحث رفع العقوبات عن روسيا إذا اتخذت خطوات للعمل مع بلاده بشأن قضايا مثل سوريا وأوكرانيا.



وقال ترمب إنه لا يتوقع إحراز الكثير من التقدم عبر المباحثات مع الصين هذا الأسبوع في واشنطن، لافتا إلى أنه ليس لديه "إطار زمني" لإنهاء الخلاف التجاري مع الصين.

