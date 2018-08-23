حادث طعن في باريس.. والمهاجم يقتل أمه وأخته

قُتِلت امرأتان في هجوم بسكين، تبناه تنظيم "داعش"، من دون أن يقدم دليلاً على صحة ذلك، بضاحية تراب في العاصمة الفرنسية، باريس، بحسب وزير الداخلية، جيرار كولومب، الذي أكد أن القتيلتين هما أم وأخت المهاجم الذي أصاب شخصاً ثالثاً بجروح خطيرة.



ونفذ المهاجم، الذي يبلغ من العمر 36 عاماً، هجومه بالشارع في وضح النهار قبل أن يحتمي بأحد المنازل.



وقال كولومب، للصحافيين، إن الرجل يعاني اضطرابات نفسية شديدة، مؤكداً أن الشرطة أطلقت النار عليه وقتلته بعدما غادر أحد المنازل وجرى نحوها بشكل ينطوي على تهديد.



كما أضاف: "كان معروفاً (للشرطة) بميوله الإرهابية، لكن يبدو أنه شخص مضطرب وليس شخصاً ربما يكون قد لبى دعوة تنظيمات إرهابية مثل داعش للتحرك".



وتابع قائلاً إن المحققين في مجال مكافحة الإرهاب لم يكلفوا بالعمل في هذه المرحلة، لكنهم يتابعون التحقيق عن كثب.

من جانبها، قالت الشرطة إن المحققين يبحثون فيما إذا كان الهجوم مجرد شجار عائلي.



ووصل وزير الداخلية الفرنسي إلى تراب لمتابعة العملية. وكان قد حيا الشرطة عبر تغريدة على تويتر، قائلاً: "أفكاري تتجه إلى الضحايا وأحبائهم. وأنوّه برد فعل قوات الأمن النموذجي وتعبئتهم".

يذكر أن تراب ضاحية فقيرة واقعة في منطقة راقية غرب باريس. وسافر العشرات من أبناء الضاحية، التي يسكنها نحو 30 ألفاً، للقتال بصفوف "داعش" في سوريا والعراق.