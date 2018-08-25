حركة فتح تكشف تفاصيل العرض الإسرائيلي.. وحماس تنفي

كشف نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول تفاصيل ما عرضته اسرائيل على حركة حماس في غزة للتوصل الى تهدئة بين الطرفي

وقال العالول في حوار صحفي الجمعة إن إسرائيل عرضت على حماس ميناء مع رصيف في قبرص.

كذلك أفاد العالول بأن إسرائيل عرضت مطار بجوار #إيلات تحت اشراف اسرائيلي وخط طيران وحيد باتجاه #قطر . وأشار إلى أن دوافع التهدئة الراهنة ليست فلسطينية خالصة والتناقضات كثيرة فهناك قطر وتركيا وإيران.

وقال نائب رئيس حركة فتح إن إسرائيل تسعى لتهدئة من أجل فرض أمر واقع جديد.

في المقابل، نفت حماس صحة الأمر. وقال قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، أن كلام العالول "نصفه كذب". وأضاف في تغريدة له عبر تويتر السبت، "نحن لم نطرح أي فكرة لها علاقة بمطار غير مطار غزة ولَم نطلب الذهاب لتركيا إطلاقًا وليس لنا مرجعية غير مؤسساتنا ولَم نطلب مرتبات للموظفين عبر إسرائيل ولا خلط بين التهدئة والمصالحة

