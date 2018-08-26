ظريف: الاتفاق النووي أدى إلى صراع سياسي داخل إيران

نقلت وكالة أنباء تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قوله الأحد، إن الولايات المتحدة تشن حرباً نفسية على #إيران وشركائها التجاريين.



واعتبر ظريف أن "تركيز أميركا ينصب على شن حرب نفسية على إيران وشركائها التجاريين".



كما أشار إلى أن الاتفاق النووي أدى إلى صراع سياسي داخل إيران.



من جانبه، قال وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، السبت، إن بلاده استأنفت محادثات مع #روسيا بشأن تشييد محطة جديدة للطاقة النووية تصل إلى ثلاثة آلاف ميغاوات.



وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن إيران لديها حالياً قدرة على إنتاج ألف ميغاوات من الكهرباء بالطاقة النووية.



وتدير إيران بالفعل مفاعلاً نووياً شيدته روسيا في #بوشهر كان الأول لديها. ووقعت روسيا اتفاقاً مع إيران عام 2014 لإنشاء ما يصل إلى ثمانية مفاعلات أخرى في البلاد.



وانسحب الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى في أيار/مايو، وأعاد فرض عقوبات على طهران.



وتحاول الأطراف الأخرى في الاتفاق إيجاد وسائل لإنقاذه.