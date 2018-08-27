ماكرون: لم يعد بإمكان أوروبا الاعتماد على أميركا أمنياً

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاتحاد الأوروبي إلى تجنب الاعتماد على الولايات المتحدة أمنياً، مشيراً إلى أنه سيعرض مقترحات لتعزيز أمن التكتل.



وقال ماكرون في خطاب مهم بشأن إعادة إطلاق أجندته الدبلوماسية إنه "لم يعد بإمكان أوروبا الاعتماد على الولايات المتحدة في أمنها. ضمان أمن أوروبا مسؤوليتنا".



وأضاف أمام 250 دبلوماسياً ونائباً وخبيراً في العلاقات الدولية أنه سيكشف عن مقترحاته "خلال الأشهر المقبلة"، قائلاً: "أريد أن نطلق مراجعة شاملة لأمننا، تتضمن روسيا، مع جميع الشركاء الأوروبيين".



كما دعا الرئيس الفرنسي، الذي سيتوجه إلى الدنمارك وفنلندا في جولة تستمر ثلاثة أيام، اعتباراً من الثلاثاء على أمل حشد الدعم لمقترحاته، إلى مضاعفة الجهود لإصلاح التكتل، قائلاً: "علينا القيام بمبادرات جديدة وبناء تحالفات جديدة".



وتابع: "تريد فرنسا أوروبا قادرة على الحماية حتى في وقت بات فيه التطرف أقوى وعادت القومية للظهور".



من جهة أخرى، أكد ماكرون من جديد تصميمه على الدفع قدماً بالاتفاق الذي أبرم بين مختلف الأطراف الليبيين في أيار/مايو الماضي وينص خصوصاً على إجراء انتخابات في كانون الأول/ديسمبر.



وقال: "أؤمن بعمق في إعادة السيادة الليبية"، لافتاً إلى أنه "في هذا البلد الذي أصبح مسرحاً لكل المصالح الخارجية، دورنا هو النجاح في تطبيق اتفاق باريس الذي وقع في أيار/مايو" الماضي.