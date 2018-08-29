التحالف: سنراجع التقرير الأممي "قانونياً" ونرد عليه

أكدت قيادة تحالف دعم الشرعية في #اليمن أنها تتابع باهتمام جميع التقارير الصادرة من #الأمم_المتحدة بشأن الأزمة.

وأضافت القيادة أنه تم إحالة تقرير مجلس حقوق الإنسان لفريقها القانوني.

وأشارت إلى أنه بعد المراجعة القانونية سيتم اتخاذ الموقف المناسب بهذا الشأن، وسيعلن عن ذلك.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إنه فور انتهاء المراجعة القانونية سيتخذ التحالف الموقف المناسب بهذا الشأن وسيعلن عن ذلك.

يأتي ذلك فيما كشفت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن الميليشيات ارتكبت انتهاكات كبيرة بحق المدنيين خلال السنوات الأربع الماضية.