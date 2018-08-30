العراق.. ماكغورك يبحث تشكيل الحكومة مع أطراف مختلفة

بحث تحالف المحور الوطني، الثلاثاء، مع مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون التحالف الدولي بريت ماكغورك جهود الكتل السياسية وتفاهماتها حول ملف تشكيل الكتلة البرلمانية الاكثر عدداً، وأولويات برنامج الحكومة العراقية الجديدة .

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية على الصعيدين المحلي والأقليمي وآليات اختيار الرئاسات الثلاث وشكل التشكيلة الوزارية الجديدة القادرة على تلبية احتياجات الشعب العراقي.

وأكد نائب رئيس الجمهورية، أسامة عبد العزيز النجيفي، أن تحالف المحور الوطني على مسافة واحدة من جميع الكتل، ويعمل بفعالية للوصول إلى برنامج متفق عليه يمكن أن يحقق النهوض السريع

وجوابا على تساؤلات المبعوث الأميركي أشار النجيفي أن تحالف المحور الوطني يؤيد ترشيحه لرئاسة مجلس النواب بأغلبية كبيرة .

كما قدم عرضا حول لقاءاته واجتماعاته مع الجانب الكردي ومع رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، مشيرا إلى النتائج الايجابية لهذه اللقاءات التي ستعزز روح التفاهم والعمل المشترك .

وشرح النجيفي للجانب الأميركي رؤيته التفصيلية للعمل المستقبلي وضرورة مساعدة الجانب الأميركي للعراق في تجاوز الأزمات التي خلفها الإرهاب والفساد .

من جانبه، قدم ماكغورك عرضا لمباحثاته مع الجانب الكردي، ونتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن، مؤكدا على العمل من أجل مساعدة العراق .