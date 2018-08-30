أعلن حلف شمال الاطلسي ( الناتو) عن حشد بحري روسي في البحر المتوسط مزود بصواريخ كروز وسط تصاعد التوترات بشأن الحرب في سوريا>
وقالت الناطقة باسم الأمين العام للحلف، أوانا لونغيسكو، الاربعاء " لن نتكهن بنية الاسطول الروسي، لكن من المهم أن يمارس جميع اللاعبين في المنطقة ضبط النفس وأن يبتعدوا عن مفاقمة وضع إنساني كارثي بالفعل في سوريا ".
الناتو يعلن عن حشد بحري روسي في البحر المتوسط
أعلن حلف شمال الاطلسي ( الناتو) عن حشد بحري روسي في البحر المتوسط مزود بصواريخ كروز وسط تصاعد التوترات بشأن الحرب في سوريا>