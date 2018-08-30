الناتو يعلن عن حشد بحري روسي في البحر المتوسط

أعلن حلف شمال الاطلسي ( الناتو) عن حشد بحري روسي في البحر المتوسط مزود بصواريخ كروز وسط تصاعد التوترات بشأن الحرب في سوريا>



وقالت الناطقة باسم الأمين العام للحلف، أوانا لونغيسكو، الاربعاء " لن نتكهن بنية الاسطول الروسي، لكن من المهم أن يمارس جميع اللاعبين في المنطقة ضبط النفس وأن يبتعدوا عن مفاقمة وضع إنساني كارثي بالفعل في سوريا ".

