ظريف: واشنطن تمارس الترهيب حتى على حلفائها

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة بممارسة الترهيب حتى على حلفائها، وذلك بعد وصوله إلى تركيا التي يدور بينها وبين واشنطن خلافات.



واعتبر وفق ما نقلت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء أن الأميركيين أظهروا أنه ليس لديهم حدود أو قيود في ممارسة الضغوط واستخدام القوة ضد الآخرين، حتى على حلفائهم. واشار وفق ما نقلت الوكالة الى ان تركيا وبعض حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا إلى أن نتيجة مفادها أن الولايات المتحدة ليست شريكا جدير بالثقة.

