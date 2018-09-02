خامنئي يدعو إلى "الاستعداد" لحرب يستبعد وقوعها

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، القادة الجدد الذين عينهم على رأس القوة الجوية الإيرانية للاستعداد للحرب التي استبعد وقوعها في الوقت الحاضر.



وقال خامنئي لدى استقباله قادة مقر الدفاع الجوي، إن قاعدة "خاتم الأنبياء" الجوية التابعة للجيش الإيراني في مقدمة خط المواجهة ضد أعداء إيران.



ووفقا لوكالة "فارس" فقد رأى المرشد الإيراني أنه "من حيث الحسابات السياسية، لا يوجد احتمال لحرب عسكرية حاليا، ولكن في الوقت نفسه، يجب على القوات المسلحة أن تكون حذرة ومستعدة".



وذكرت الوكالة أنه خلال الاجتماع، قدم العميد علي رضا صباحي فرد، قائد مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي تقريرا عن إجراءات وبرنامج هذه القاعدة التي تتولى مهام التخطيط والتنسيق لعمليات القوات المسلحة الإيرانية.



يذكر أن خامنئي قام بتغييرات عديدة في صفوف قيادات الجيش والحرس الثوري في خطوة اعتبرها مراقبون بأنها علامة على ضربة عسكرية محتملة بهدف إيقاف البرنامجين النووي والصاروخي التي تهدد إيران بتطويرهما ردا على العقوبات الأميركية.



وكان المرشد الإيراني قد قام في 19 أغسطس /آب الجاري، بعزل قائد القوات الجوية في الجيش الجنرال حسن شاه صفي، وعين بدله الجنرال عزيز ناصر زاده، وهو طيار سابق محارب قديم في الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينات، كقائد جديد للقوات الجوية.



وفي 20 أغسطس/آب الجاري، عين المرشد الإيراني وزير الدفاع السابق العميد حسين دهقان، وهو من كبار قادة الحرس الثوري، مستشارا للقيادة العامة للقوات المسلحة في مجال الصناعات الدفاعية ودعم القوات المسلحة.



وخلال الأشهر الماضية، أقال خامنئي خمسة من كبار القادة العسكريين واستبدلهم بقادة مقربين منه، بما في ذلك إجراء تغييرات رئيسية في القوات الجوية، حيث قام في 29 مايو/أيار الماضي، بتعيين العميد علي رضا صباحي فرد قائدا جديدا لمقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي بالجيش الإيراني، بعد إقالة العميد فرزاد اسماعيلي.



وفي نوفمبر الماضي، أصدر المرشد الإيراني مرسوماً بتغيير نائب قائد الجيش، أحمد رضا بوردستان، وعين بدله اللواء محمد حسين دادرس، كما تم نقل الأدميرال حبيب الله سياري من قيادة البحرية إلى منصب المنسق العام للجيش.



ويضم الجيش الإيراني 4 أقسام: القوات الجوية، والبحرية، والبرية، والدفاع المدني. وعين خامنئي اللواء عطاء الله صالحي في منصب نائب رئيس الأركان بعد 12 عاما على قيادته الجيش الإيراني.



وكانت دراسة أعدها 48 من كبار الخبراء العسكريين للحرس الثوري منشورة في مجلة الدراسات الدفاعية الفصلية حول التهديدات المحتملة لنظام الدفاع الجوي الإيراني قد حددت 15 تهديدًا خطيرًا لنظام الدفاع الجوي في حالة وقوع ضربة عسكرية.