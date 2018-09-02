هجوم انتحاري يستهدف مكتباً حكومياً في مقديشو.. ومقتل 6

قتل ما لا يقل عن 6 أشخاص عندما استهدف هجوم انتحاري بسيارة ملغومة مكتباً حكومياً في العاصمة مقديشو الأحد، ما أسفر عن تدمير المبنى ومدرسة في الجهة المقابلة.



وأعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم على مكتب مديرية هولوداغ، الذي أطاح أيضاً بسقف مسجد وألحق أضراراً بمبان قريبة.



وقال ضابط بالشرطة يدعى محمد حسين إن ما لا يقل عن 6 أشخاص، بينهم جنود ومدنيون والمفجر الانتحاري، قتلوا وأصيب عشرات.



وكانت المدرسة مفتوحة لكن وقت وقوع الانفجار كان معظم الطلاب في فترة راحة بعيداً عن المبنى.



وأبلغ مدير خدمة الإسعاف رويترز في وقت سابق بأن ما لا يقل عن 14 شخصاً أصيبوا، بينهم 6 أطفال.

ويعاني الصومال من العنف وانعدام القانون منذ عام 1991.

وتقاتل حركة الشباب الصومالية للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب والتي تحميها قوات حفظ السلام المفوضة من الاتحاد الإفريقي.