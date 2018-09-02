قائد جديد للناتو بأفغانستان وآمال السلام ما زالت بعيدة

تولى الجنرال الأميركي، سكوت ميلر، قيادة قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، الأحد، في الوقت الذي تواجه فيه واشنطن تساؤلات متزايدة إزاء استراتيجيتها لحمل طالبان على إجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الصراع المندلع منذ 17 عاماً.

ويتولى ميلر القائد السابق لقيادة العمليات الخاصة المشتركة بالجيش الأميركي منصبه في وقت يمتزج فيه الأمل بالخوف لدى الحكومة المدعومة من الغرب في كابول.

وقال ميلر، خلال مراسم تغيير القيادة بمقر مهمة الدعم الحازم بقيادة حلف شمال الأطلسي: "كي تكون ناجحاً عليك التعلم باستمرار والتكيف مع العدو والأجواء. ليس هناك مجال للركون إلى الأمر الواقع. لا يمكن أن نستسلم لمشاعر الرضا عن الذات".

ومر عام الآن على استراتيجية الولايات المتحدة الرامية إلى تصعيد الضغط على حركة طالبان بتكثيف الضربات الجوية وإرسال آلاف من القوات الإضافية لتدريب القوات الأفغانية وتقديم النصح لها، إلا أنه ليست هناك مؤشرات حتى الآن على نجاحها.

وأفاد تقرير للمفتش العام بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في حزيران/يونيو أنه ليست هناك أدلة واضحة على أن "الإجراءات لزيادة الضغط على طالبان لها أثر كبير".

وفي الوقت ذاته، تتراجع قدرات القوات الأفغانية بسبب الخسائر الكبيرة في الأرواح وزيادة معدلات التهرب من الخدمة العسكرية واستمرار المشاكل اللوجيستية وتلك المتعلقة بالتنظيم التي تعرقل منذ فترة طويلة فاعلية القوات.

وزادت الآمال في إجراء محادثات سلام بعد وقف غير مسبوق لإطلاق النار خلال عطلة عيد الفطر في حزيران/يونيو، غير أن هجوماً كبيراً شنه المسلحون على مدينة غزنة الشهر الماضي ألقى بظلاله على هذا التفاؤل.

من جهته، قال القائد المنتهية ولايته، الجنرال جون نيكولسون، خلال المراسم: "أعتقد أن بعض أعضاء طالبان يريدون السلام أيضاً لكن يجري تشجيعهم على مواصلة القتال"، كما حث المسلحين على الاستماع إلى دعوات إحلال السلام من الشعب الأفغاني.

وتابع نيكولسون: "حان الوقت كي تنتهي هذه الحرب في أفغانستان".