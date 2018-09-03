مفوضية اللاجئين: ارتفاع عدد غرقى المتوسط وانخفاض التدفق لأوروبا

أكدت المفوضية السامية لشؤون الاجئين ارتفاع عدد المهاجرين الذين غرقوا في البحر الأبيض المتوسط، حيث أنه قد وصل إلى 1600 غريقاً منذ بداية العام.

وأكدت المفوضية، في تقرير نشر صباح اليوم الاثنين، أنه في الوقت الذي انخفض فيه عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا فإن عدد الذين هلكوا في البحر أو اختفوا قد سجل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة مع المعدلات نفسها في النصف الأول من العام الماضي.

ويذكر التقرير أن واحداً من كل 18 مهاجراً قد غرق خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو هذا العام بينما كان العدد غريقاً واحداً بالنسبة لكل 42 مهاجراً حاولوا الوصول إلى أوروبا في 2017.

وتدعو المفوضية السامية للاجئين دول الاتحادالأوروبي إلى الإسراع في وتيرة توطين اللاجئين، ووضع مقاربة إقليمية لإنقاذ المهاجرين الذين يبحرون من شمال إفريقيا.

وترفض دول شمال إفريقيا طلبات قدمها الاتحاد الأوروبي من أجل إقامة منصات لرسو سفن المهاجرين الذين تتم نجدتهم في البحر أو الذين تعترضهم السفن الأوروبية العاملة في مهمة "صوفيا"، التي يقودها الاتحاد الأوروبي منذ 2015.

وكتبت صحيفة "لوموند"، أمس الأحد، أن تونس تتعرض لضغوط من جانب الاتحاد الأوروبي من أجل إقامة منصات الرسو والظغط أيضاً من أجل ضبط مراقبة المياه الإقليمية خاصة في جنوب شرق البلاد والمناطق المحاذية للمياه الليبية.

ويصدر التقرير في وقت تشهد فيه دول الاتحاد الأوروبي جدلاً حاداً بسببب رفض عدد من الدول الأعضاء المشاركة في تحمل العبء، و كذلك رفض الحكومة الإيطالية فتح موانئها بصفة منتظمة أمام السفن التي تنقذ المهاجرين في عرض البحر.