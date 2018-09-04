طالبان الأفغانية تعلن مقتل زعيم حركة حقاني المتشددة

أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، وفاة جلال الدين حقاني، مؤسس شبكة حقاني المتشددة والتي تقاتل قوات حلف شمال الأطلسي، وهي إحدى أقوى الجماعات في حركة التمرد في أفغانستان، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.



وقال بيان طالبان إنه كان مريضا وملازما للفراش منذ عدة سنوات.



وقالت الحركة "إذا كان السيد حقاني قد رحل عنا بجسده، فإن فكره ومنهجه باقيان على الدوام".



وكان جلال الدين حقاني أسس الشبكة التي تحمل إسمه في ثمانينات القرن الماضي وذلك لمحاربة الوجود السوفياتي في أفغانستان.



وبرز حقاني كزعيم في حرب عصابات دعمتها الولايات المتحدة ضد القوات السوفيتية التي احتلت أفغانستان لكنه تحالف لاحقا مع طالبان وقاتل القوات الأميركية بعد الإطاحة بالحركة من السلطة في 2001.



إلا أن حقّاني الذي شغل منصب وزير في نظام طالبان خلال التسعينات إنتقل اعتبارا من العام 2001 الى محاربة القوات الاميركية وقوات الحلف الاطلسي بعد غزوها أفغانستان وإطاحتها نظام طالبان.



وشبكة حقّاني هي الجناح المتطرف في حركة طالبان وقد نسبت إليها هجمات عدة في أفغانستان بعضها ضد القوات الأميركية وقوات الحلف الاطلسي كما يُشتبه بأنها على علاقة مع تنظيم داعش الذي شنّ اعتداءات دامية في كابول.



وعلق دبلوماسي غربي رفض الكشف عن هويته في كابول قائلا "أشك بأن تغير وفاته أي شيء".



هذا ويدير الشبكة حاليا سراج الدين حقاني أحد أبناء جلال الدين.

