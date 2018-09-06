السعودية: اعتراض صاروخ حوثي أطلق تجاه جازان

اعترضت السعودية صاروخاً أطلقته الميليشيات الحوثية في اليمن على جازان، مساء الخميس.



ويطلق الحوثيون صواريخ بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.



ويثبت إطلاق الصواريخ استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، كما أن إطلاق الصواريخ الباليستية تجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.



والأربعاء، اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي من محافظة صعدة على مدينة نجران، وقد تم اعتراضه وتدميره في الجو، إلا أن تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية قد تسبب في إصابة 37 شخصاً.