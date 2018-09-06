ترمب: إيران في حالة "اضطراب".. وغير مهتم بلقاء روحاني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأربعاء إنه ما زال منفتحا على إمكان إجراء محادثات بين واشنطن وطهران لكنه أشار إلى أن إيران في حالة "اضطراب" وتكافح من أجل البقاء.



وأضاف ترمب للصحفيين قبل اجتماع مع أمير الكويت "إيران في حالة اضطراب الآن. إنهم في حالة اضطراب كاملة".



ومضى يقول "إنهم قلقون فحسب الآن على بقائهم كبلد... سنرى ما يحدث مع إيران وما إذا كانوا يريدون إجراء محادثات أم لا.. الأمر يعود لهم وليس لي. سأظل دائما مستعدا لكن لا يهم في أي اتجاه".



كان ترمب أعلن في مايو أيار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية والذي استهدف كبح القدرات النووية لطهران. وأعاد ترمب بعد ذلك فرض العقوبات على طهران والتي رفعت بموجب الاتفاق.



وقال ترمب في مايو أيار إنه يرغب في لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني دون شروط مسبقة لبحث سبل تحسين العلاقات وهو ما رفضه روحاني.



وعندما سئل إن كان يريد لقاء روحاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة قال ترمب، الذي سيترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي عن إيران هذا الشهر "هذا أمر ممكن. كل شيء ممكن. كل شيء ممكن. سنرى".