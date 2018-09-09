إيران تحلّل ما كانت تعتبره جريمة

سمحت إيران لمكاتب الصرافة المحلية بالشروع في استيراد أوراق النقد الأجنبي من الخارج، وهو الإجراء الذي كان يعتبر حتى وقت قريب "جريمة تهريب".

وأعلن محافظ البنك المركزي عبد الناصرهمتي، الخبر ورغم اقتصار إعلانه على أوراق النقد الأجنبي، إلا أن رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان محمد رضا بور إبراهيمي أكد أنه سيُسمح أيضا باستيراد الذهب.

وتأتي الخطوة الرسمية الإيرانية كمحاولة لوقف الانهيار الكبير للريال جراء خسارة العملة المحلية ما يقارب 140% من قيمتها بعد إعلان واشنطن انسحابها من الاتفاق النووي قبل 4 أشهر.

فطهران شهدت الأسبوع الفائت فوضى وإرباكا مثل حذف محال الصرافة سعر الدولار من لوحاتها الإلكترونية وحصر مكاتب السفر بيع التذاكر وعروض الرحلات بالعملة الصعبة.