إيران تسمح بتهريب العملة الأجنبية لوقف انهيار عملتها

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن طهران سمحت لمكاتب الصرافة المحلية يوم السبت بالبدء في استيراد أوراق النقد الأجنبي من الخارج، في محاولة على ما يبدو لوقف هبوط الريال مقابل الدولار.

وفقدت العملة الإيرانية نحو ثلثي قيمتها هذا العام وسجلت مستوى قياسيا منخفضا الأسبوع الماضي عند 150 ألف ريال للدولار. لكنها تعافت لتسجل 130 ألف ريال للدولار يوم السبت في التعاملات غير الرسمية وفقا لموقع (بونباست.كوم) لسوق العملة.

ونقلت وكالة الجهمورية الإسلامية للأنباء عن محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي قوله "جرى السماح لمكاتب الصرافة باستيراد أوراق النقد الأجنبي".

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن محمد رضا بور إبراهيمي رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان قوله إن مكاتب الصرافة سيُسمح لها أيضا باستيراد الذهب.

وأشار بور إبراهيمي إلى أن استيراد مكاتب الصرافة للذهب والعملات الأجنبية كان محظورا في السابق قائلا "في السابق كان ذلك محظورا، وأي نوع من الاستيراد كان يعتبر تهريبا".

ولم يأت همتي على ذكر قرار السماح باستيراد الذهب خلال تصريحاته.