البحرين توقف 14 إيرانيا دخلوا بطريقة غير مشروعة

تمكنت السلطات في البحرين من القبض على 14 إيرانياً دخلوا المملكة بجوازات مزورة، بحسب ما أعلن مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية، مساء السبت.



وقال العميد عبدالعزيز معيوف الرميحي في بيان، إنه تم القبض على 14 إيرانياً، دخلوا البلاد بجوازات سفر آسيوية مزورة وبأسماء غير حقيقية، مضيفاً أنه تم استدعاء أصحاب العمل الذين ضبط لديهم المقبوض عليهم .



وأوضح أنه فور تأكيد المعلومات الأولية التي توافرت في هذا الشأن، تم مباشرة أعمال البحث والتحري، التي أسفرت عن تحديد هويات المشتبه بهم والقبض عليهم، وقد اتضح أنهم يحملون الجنسية الإيرانية وقاموا بشراء جوازات سفر آسيوية بمبالغ مالية، بغرض الدخول إلى #البحرين ، وذلك بالترتيب مع أشخاص بحرينيين من أصول إيرانية.



وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.



كما دعا المواطنين إلى ضرورة التأكد من هوية الأشخاص الذين يعملون لديهم ومراجعة أوراقهم الثبوتية وفي حال أي اشتباه فيما يتعلق بجنسياتهم، عليهم الاتصال بأقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الخط الساخن 999