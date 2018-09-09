ترمب يقطع مساعدات بالملايين مخصصة لمستشفيات فلسطينية

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب قطع مساعدات بـ25 مليون دولار، كانت تقدمها الولايات المتحدة للمستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية.



يأتي قرار قطع المساعدات ضمن خطة ترمب بقطع المساعدات عن الفلسطينيين وتوجيهها إلى أولويات أخرى "تعود بالنفع لدافع الضريبة الأميركي"، وفق واشنطن.



من جهتها، دانت الحكومة الفلسطينية إقدام الإدارة الأميركية على قطع المساعدات التي تقدمها لشبكة من المستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، كحلقة جديدة من الضغوط على الفلسطينيين.



خلال الشهر الماضي ذكرت إدارة ترمب أنها ستعيد توجيه 200 مليون دولار من الدعم الاقتصادي للفلسطينيين لبرامج أخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة.



يذكر أن وكالة غوث اللاجئين "أونروا" تعاني من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد القرار الأميركي القاضي بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018 إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ365 مليوناً في 2017.

