إدارة أوباما تعترف

انتقادات الرئيس دونالد #ترمب لسياسات سلفه باراك #أوباما دعمتها تصريحات لـ #جون_كيري وزير الخارجية الأميركي في رئاسة أوباما الثانية.

كيري قال لقناة "سي بي اس إنه اختلف مع الرئيس أوباما حول الكثير من القضايا وعلى رأسها الملف السوري.

في هذا الإطار اعتبر كيري أن سياسة أوباما تجاه سوريا افتقرت إلى الجرأة في أخذ المبادرت الحاسمة، وقال إنه كان يجب محاسبة بشار الأسد على خرقه للاتفاقيات وتلقينه درسا على حد تعبيره.

كيري قال إن العالم اليوم يدفع ثمن سياسة إدارة أوباما تلك في ظل انتشار التنظيمات الإرهابية وتفاقم أزمة النزوح التي بلغت قلب أوروبا

أما بالنسبة الملف الإيراني، فأصر كيري على موقفه الداعم للاتفاق رغم تهديد إيران للمنطقة.

وقال إن الاتفاق سمح للولايات المتحدة التحقق من نشاطات إيران النووية والحد منها لمنعها من امتلاك السلاح النووي.

واعتبر أن الانسحاب من الاتفاق دعم المتشددين في إيران، وأكد أن واشنطن يجب أن تتفاوض مع إيران لإيقاف سياساتها التوسعية ولكن ليس عبر الانسحاب المباشر من الاتفاق.

