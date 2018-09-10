ليبيا.. انتحاريون يهاجمون مؤسسة النفط في طرابلس

أكدت مصادر لـ"العربية" أن مهاجمين استهدفوا مؤسسة النفط الليبية في طرابلس، صباح الاثنين، و"هم 6 أفارقة وقد قتلوا جميعاً".



وأوضحت المصادر أن بعضهم قتل بتفجير نفسه وبعضهم برصاص حراس المبنى.



وأسفر الهجوم عن مقتل 2 من عناصر الأمن، في حصيلة أولية. وقالت المصادر إن المهاجمين كانوا يحملون حقائب متفجرة عند دخولهم المبنى، وهو ما سبب اندلاع حريق كبير داخل مقر المؤسسة الوطنية للنفط.



ويبعد موقع الهجوم عن مقر رئاسة الوزراء حوالي 200 متر.



وشهدت طرابلس اشتباكات بين فصائل مسلحة متناحرة أوائل الشهر الجاري، كما تتعرض العاصمة لهجمات متطرفين من حين لآخر.



وفي مايو، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم عنيف على مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس.