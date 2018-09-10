هجمات انتحارية على مؤسسة النفط الليبية

لم تمض ساعات على توصل البعثة الأممية في #ليبيا إلى مخرجات للتهدئة في العاصمة #طرابلس، حتى شهدت المدينة هجوما إرهابيا على مبنى المؤسسة الوطنية للنفط.

الهجوم الذي اتهمت الحكومة الليبية تنظيم داعش بالوقوف خلفه، وقع بعد أن هاجم مسلحون مقر المؤسسة بتفجيرات متتالية والأسلحة النارية.

الهجوم خلف قتلى وجرحى قبل أن تتمكن قوات الردع الليبية الخاصة من إعادة السيطرة على المبنى، بعد أن فجر المهاجمون الانتحاريون أنفسهم.

القوات أشارت إلى عثورها على أشلاء انتحاريين بعضهم سمر البشرة.

رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، قال إن المبنى تعرض لأضرار جسيمة جراء التفجيرات، فيما استنكرت بعثة الأمم المتحدة الهجوم، ودعت الفرقاء الليبيين لوقف التناحر والعمل سويًا للقضاء على الإرهاب.